Konzepte für ÖPNV

Markt . . 06:33 Min. . Verfügbar bis 15.01.2021. WDR. Von Nora Abu-Oun .

Gratisfahren mit den Öffis in der eigenen Stadt – ein Traum vieler Bürger. Und umweltfreundlich noch dazu. Doch wer soll das bezahlen? Städteplaner und Verkehrsexperten streiten seit Jahren über Sinn und Kosten. Welche Vorschläge gibt es für NRW? Was gibt es europaweit an best practise?