Kampf gegen Zucker - muss der Staat eingreifen?

Markt | 26.09.2018 | 06:24 Min. | Verfügbar bis 26.09.2019 | WDR

In Deutschland ist in vielen Produkten deutlich mehr Zucker enthalten als in Produkten europäischer Nachbarländer. Eine Zuckersteuer hat in Großbritannien und Frankreich zu Reduzierung geführt. Doch die Politik in Deutschland will vorerst keine solche Steuer oder eine Kennzeichnung mit Lebensmittel-Ampel. Autoren: Daniel Hoh, Sebastian Hanisch