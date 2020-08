It-Piece Zimmerpflanzen

Verfügbar bis 26.08.2021. Von Judith Schaller.

Blütenlose Grünpflanzen sind wieder in. Das gab es schon mal in den 1970ern, sagen manche. Richtig! Aber beim neuen alten Trend greifen die Millenials nicht zu irgendwelchen Zimmerpflanzen. Sie müssen schon groß und grün sein und nach Dschungel aussehen. “Monstera“ und Co sind tolle Raum-Dekoration und machen auch was auf Instagram her. Außerdem verbessern sie angeblich auch die Raumluft. Aber stimmt das? Und welche Probleme trägt man sich mit dem Blumentopf in die Wohnung?