Ist die Lebensmittelversorgung in NRW sichergestellt?

Markt . . 06:59 Min. . Verfügbar bis 25.03.2021. WDR. Von Norman Laryea.

Noch lacht NRW über das Hamstern von Klopapier. Aber wie lange noch? Ist in Zeiten von Corona, in denen die Versorgung mit Klopapier nicht funktioniert, vielleicht auch die von Lebensmitteln gefährdet? Wir klären, wie die Lage aussieht, wie sich die Produzenten und Händler auf die Lage einstellen und wie in den Läden Vorsorge getroffen wird, dass man sich nicht infiziert.