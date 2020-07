Hühnerhaltung in der Stadt

Der Großstädter entdeckt das Huhn. In Bonn gibt es bereits rund 2.500 Hühner in privater Haltung, in Essen sind es sogar 6.500. Der Trend zum Huhn im eigenen Garten heißt neudeutsch "Urban Chickening". Doch wer sich eins oder mehrere Hühner zulegen möchte, sollte einiges beachten.