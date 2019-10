Hanfprodukte sind in

Hanfprodukte sind in. So "in", dass sogar Supermarktketten in den Markt einsteigen. Wir wollen wissen, was für Produkte es gibt. Mit welchem Image wird geworben? Und: Gibt es bei Hanf-Keksen, Hanf-Tee und Hanf-Schokolade aus dem Handel ein Drogenproblem? Wir machen einen Praxis-Check.