Gegen den Klimawandel: mehr Grün in die Stadt

Markt . . 06:01 Min. . Verfügbar bis 26.08.2021. WDR. Von Denise Graupner.

Wenn unsere Städte im Sommer nicht ersticken sollen, brauchen wir mehr Grün. Zum Beispiel auf Dächern, an Fassaden und in zubetonierten Hinterhöfen. Förderprogramme wie "Grün hoch 3" in Köln bezuschussen Privatleute, die ihre Dächer begrünen oder Hochbeete anschaffen.