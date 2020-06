Eis am Stiel: Marke gegen Nachmache

Markt. 08:54 Min. Verfügbar bis 03.06.2021. WDR. Von Melanie Jost.

Eis am Stiel in Zeiten von Corona geht weg wie Toilettenpapier. Der Klassiker: Vanilleeis umhüllt von knackiger Schokolade, am besten von Magnum. Doch auch REWE, Edeka, Aldi und Lidl bieten den Klassiker an. Einige von ihnen scheinen bis hin zur Packung an die Marke zu erinnern. Wer hat das bessere Eis am Stiel? Marke gegen Nachmacher. Markt checkt und versüßt einem Betrieb die Mittagspause.