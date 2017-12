Dreiste Autofahrer - Vorfahrt für Egoisten?

Markt | 06.12.2017 | 15:03 Min. | WDR

Sie halten in zweiter Reihe, blockieren Ausfahrten oder parken auf Behindertenparkplätzen: Die Dreistigkeit mancher Autofahrer kennt scheinbar keine Grenzen. Markt sieht in Parkhäusern nach dem Rechten und fragt, was kann man gegen solche Parker tun? Autoren: Philine Eling, Udo Eling, Dirk Bitzer