Digitale Schule – Deutschland und Estland im Vergleich

Markt | 29.08.2018 | 06:15 Min. | Verfügbar bis 29.08.2019 | WDR

In Deutschland ringt man mit der Digitalisierung von Schulen. In Estland gehören Laptop, Whiteboard und Glasfaseranschluss zum Standard in den Schulen. Das Recht auf Internet steht dort in der Verfassung. Zum Schulanfang zeigen wir, was wir von Estland lernen können. Autor: Jens Eberl