Corona – Erntehelfer*innen gesucht

Markt . . 05:04 Min. . Verfügbar bis 25.03.2021. WDR. Von Hidding, Nadine; Hidding, Torge.

Die Landwirte in NRW haben ein Problem: seit die Grenzen zu sind, kommen keine Erntehelfer mehr ins Land. Wenn keine neuen Erntehelfer*innen einreisen dürfen, steuern einige Betriebe in vier Wochen in eine Katastrophe. Wir haben einen Spargelbauern in Dormagen besucht.