Baden, chillen, grillen – Spaß ohne Risiko

Markt | 20.06.2018 | 07:21 Min. | Verfügbar bis 20.06.2019 | WDR

Der Sommer ruft uns alle nach draußen! Sobald die Temperaturen stimmen, lockt das kühle Nass. Und über den Wiesen, in Parks und an den Badeseen schwebt der appetitliche Rauch zahlreicher Grillfeuer. Doch leider haben Notärzte jetzt häufig Hochsaison. Aber mit ein wenig Augenmaß und Wissen über das richtige Verhalten im Notfall, bleibt der Sommer sicher die schönste Zeit des Jahres! Doc Esser zeigt, wie Sie gesund und sicher durch den Sommer kommen. Autoren: C. Adam, J. Wallrath, J. Ike-Herrich