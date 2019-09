Arbeitsbedingungen bei E-Roller-Verleihern

Fast an jeder Ecke stehen sie rum: E-Scooter. Jung, hip und vor allem grün geben sich die Verleiher. Strom brauchen die Teile natürlich trotzdem und laden tun sie nicht von alleine. Dafür beschäftigen die Unternehmen in Deutschland mittlerweile so genannte Juicer, Hunter oder Ranger, häufig Studierende oder Zeitarbeiter, die den Scootern nachts – wenn wir alle schlafen – wieder Power verleihen. Wir haben uns die Arbeitsbedingungen und die Verträge mal genauer angeschaut.