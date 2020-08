Tierisch guter Sommer

Lokalzeit-Geschichten. . 29:27 Min. . Verfügbar bis 02.08.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Tierisch gut ist der Sommer für die meisten wenn sie in oder am Wasser sind. So geht es auch Lars Beißel und das, obwohl er arbeitet unter Wasser.

Der Hobbytaucher putzt das Seelöwenbecken im Bochumer Tierpark. Tierisch gut finden wir auch das Insektenparadies in Wesel-Bislich. Chadia Hamadé berichtet aus der Naturarena des Naturschutzbundes. In diesem schnuckeligen Biotop gibt es sie noch: Schmetterlinge, Wildbienen und andere selten gewordene Tiere.