Sommerglück

Lokalzeit-Geschichten. . 29:25 Min. . Verfügbar bis 12.07.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

In den Lokalzeit-Geschichten sind wir auf der Suche nach Glücksmomenten im Sommer – egal ob auf dem Land oder in der Stadt.

In Düsseldorf zum Beispiel verteilt ein Fotograf Sofortbilder in den Straßen. Wer sie findet, nimmt sie mit und hat ein persönliches Geschenk mit Botschaft. Im Münsterland Tecklenburg heißt es ab in den Park – mit Klappstuhl und Korb zur Live-Musik. Genau das ist die Idee der Picknick-Konzerte im Park von Haus Hülshoff in Tecklenburg: Sommerfreude bei jedem Wetter!