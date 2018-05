Lokalzeit Geschichten Pfingstsonntag - Ab ins Grüne

20.05.2018 | 29:29 Min. | UT | Verfügbar bis 20.05.2019 | WDR

Pfingsten – alles leuchtet. Die Natur ist so prall und bunt, dass man eigentlich an diesem Wochenende nichts anderes tun kann als: raus ins Grüne! Die Lokalzeit Geschichten am Pfingstsonntag sind beispielsweise unterwegs auf dem jüngsten Wanderweg in NRW – hier spielt Poesie eine große Rolle. Wir verpassen Alpakas eine Sommer-Kurzhaarfrisur, tauchen ab in eine Performance im altehrwürdigen Essener Grugabad und wir stellen Fabienne Andree vor, Leistungssportlerin aus Witten. Sie hat nach ihrer Leidenschaft fürs Rudern jetzt auch die fürs Malen entdeckt. Viele Möglichkeiten also, Natur zu genießen! Autor/-in: Astrid Albert