Lokalzeit Geschichten am Heiligabend: Ihr Kinderlein kommet

24.12.2017 | 29:28 Min. | Verfügbar bis 24.12.2018 | WDR

Es geht um Kinder! In den Lokalzeitgeschichten am Heiligabend schauen wir bei der märchenhaften Schneewittchen-Produktion der Kinder einer Kita zu. Sehen, wie Kinder als mobile Weihnachtsengel im Altenheim unterwegs sind und es geht um den 12- jährigen Linus und seinen besten Freund Nikolas. Der ist leider krank und Linus hat eine riesengroße Überraschung für ihn. Das alles präsentiert von Anne Willmes vor der stimmungsvollen Kulisse von Schloss Moyland am Niederrhein.