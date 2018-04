Lokalzeit Geschichten - Ostersonntag

01.04.2018 | 29:23 Min. | UT | Verfügbar bis 01.04.2019 | WDR

Auferstehung, Neuanfang, Frühling - die Ostertage haben für viele eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Heute, am Ostersonntag, sind die Lokalzeit Geschichten unterwegs in Nordrhein-Westfalen auf der Suche nach dem Ostergeheimnis. Und es wird bunt. Dafür sorgt ein Ostereier-Baum in Südwestfalen! Und was wäre Ostern ohne Schokolade?! Die gibt’s in Bochum, allerdings in ganz besonderer Form: Pumps, Bierflaschen, Einhörner …. – alles zum Anbeißen!