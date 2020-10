Lichtblicke

Lokalzeit-Geschichten. . 29:20 Min. . Verfügbar bis 01.11.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Jetzt ist sie unwiderruflich da, die „dunkle“ Jahreszeit. Da tut jeder Farbtupfer gut. Die Lokalzeit erzählt von Lichtblicken im Westen: Orangefarbene Kürbisfratzen erleuchten die Häuser und Balkone im ganzen Land und zu Allerheiligen brennen Kerzen zur Erinnerung an Verstorbene auf den Friedhöfen. Auf Schloss Burg in Solingen geht das ersten Burgleuchten zu Ende – die Lokalzeit erklärt, was hinter einer solchen Lichtinszenierung steckt. Recycling-Mode aus dem Revier bringt alte Schutzmäntel aus der Stahlindustrie zu neuem Glanz und ein Farbforscher erzählt von der Macht der Farben.