Grenzgänger

Lokalzeit-Geschichten. . 29:24 Min. . Verfügbar bis 03.10.2021. WDR.

30 Jahre Deutsche Einheit! Ein Blick auf die Grenzgänger in Nordrhein-Westfalen.

Désirée Rösch meldet sich von Schloss Corvey bei Höxter in Ostwestfalen. Hier schrieb Hoffmann von Fallersleben das Deutschlandlied. In die Weser hinter dem Schloss fließt ein deutsch-deutscher Grenzfluss, die Werra. Auf Thüringer Seite hat 1988 ein kleines Mädchen einen Brief geschrieben und ihn als Flaschenpost in den Fluss geworfen. Olaf Bieniosek aus Warburg hat ihn 32 Jahre später beim Spaziergang an der Weser aus dem Wasser gefischt – eine unserer Grenzgeschichten aus dem Westen.