Glanz und Gloria an Heiligabend

Lokalzeit-Geschichten. . 29:26 Min. . UT . Verfügbar bis 24.12.2020. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Es glitzert und glänzt im ganzen Westen. In den Wohnzimmern erleuchten die Weihnachtsbäume und auch in den Straßen versprühen einige Häuser Weihnachtsglanz pur. So wie das Haus von Familie Schlief aus Swisstal, die hat ihr Zuhause in ein leuchtendes Lebkuchenhaus verwandelt! Passend dazu, Neues von Hänsel und Gretel als Bühnenfassung und die Geschichte von einem Akkordeon, das zum Symbol für Frieden und Versöhnung wird.