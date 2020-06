Fronleichnam: Von Gartenglück und Seligkeit

Lokalzeit-Geschichten. . 29:28 Min. . UT . Verfügbar bis 11.06.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

In den Geschichten an Fronleichnam besucht die Lokalzeit einen der wohl schönsten Gärten am Niederrhein.

Ein Garten, der Mutter und Tochter seit mehr als 40 Jahren glücklich macht, mit viel Liebe zu den kleinen Dingen. Glücklich sind auch die Mitarbeiter einer Firma aus Wuppertal: Sie können sich seit neuestem im Garten ihres Unternehmens die Pausen mit fruchtigen Beeren versüßen – frisch vom Baum. Von Seligkeit erzählt die Geschichte über Annika. Sie studiert Theologie in Bonn und hat einen ungewöhnlichen Weg genommen: Sie wird: Nonne. Annika ist Deutschlands jüngste Nonnenschülerin.