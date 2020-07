Der Westen "by night"

Urlaub heißt Erholung vom Alltag – dazu gehört auch, einfach mal ganz anders als sonst zu übernachten und so eine besondere Nacht im Westen zu erleben.

Die kann man ganz klassisch verbringen – im Zelt oder Camping-Wagen – oder aber außergewöhnlich. Zum Beispiel in einer Betonröhre an der Emscher. In Petershagen bei Minden gibt es ein etwas makaberes Angebot: übernachten in einem ehemaligen Gefängnis.