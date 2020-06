Danke!

Lokalzeit-Geschichten. Von Stefanie Heutmann.

Viele Menschen haben sich in den letzten Wochen engagiert und geholfen, wo sie nur konnten. Sie alle verdienen immer wieder großen Applaus.

In den Geschichten an Pfingstmontag sagen wir Danke an alle, die sich ehrenamtlich engagieren. An alle die helfen, Leben zu retten; an alle, die Freude machen mit kostenlosen Konzerten oder Auftritten. Danke auch an alle, die Trost spenden wie Frau Noack. Sie verteilt selbst gestaltete Gutscheine für dicke Umarmungen sobald es wieder geht!