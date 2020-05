Alles Liebe!

Lokalzeit-Geschichten. . 29:23 Min. . Verfügbar bis 01.05.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Traditionell setzen Liebende in der Nacht zum 1. Mai ihren Liebsten einen Maibaum, bunt mit Krepppapier geschmückt. Ein Liebesbeweis, der auch in diesem Jahr viele Straßen schmückt - trotz Corona-Krise. Wenn auch ein bisschen anders. Maibaum im Wald schmücken statt fällen heißt für manche die Devise, andere lassen sich den Baum liefern. In den Geschichten geht es um Liebe und Freundschaft in diesen besonderen Zeiten. Ein Heiratsantrag via Radio, ein Hochzeitsfest ohne Gäste aber mit einem ganz besonderen Tanz, Brieffreundschaften und Autoparties zu zweit.