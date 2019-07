Ab in die Ferien

Lokalzeit-Geschichten. . 29:22 Min. . WDR. Von Stefanie Heutmann.

Endlich Ferien im Westen! Da heißt es für viele ab in den Urlaub – einfach mal abtauchen, einfach losfahren mit einem alten Feuerwehrauto oder einfach mal mit beiden Beinen auf´s Wasser: Wasserski bei uns Westen! Ab jetzt kündigt sich für viele Großes an und wir sind in den Lokalzeit Geschichten mit dabei: wir erleben die Vorfreude beim Koffer packen, viel Humor bei einer Irrfahrt, viel Spaß beim Wasserski und genießen herrliche Aussichten bei einem Segelflug in 6000 Meter.