Lokalzeit unterwegs: Die Urlaubsmacher

Lokalzeit. Staffel 1, Folge 2. . 43:59 Min. . UT . Verfügbar bis 14.08.2021. WDR. Von Katja Stephan, Beate Höfener.

Zwischen Gänsen und alten Gemäuern auf Gut Neuwerk in der Eifel die Seele baumeln lassen, auf dem Floß die Maasseen bei Roermond erkunden oder auf dem Trecker die Eifelblicke genießen.

Der Film von Katja Stephan und Beate Höfener zeigt, dass auch in Coronazeiten spannende Urlaubsbegegnungen möglich sind. In dem Film treffen verschiedene "Urlaubsmacher" aufeinander: Die, die in ihrer Heimat Gäste willkommen heißen und mit ihnen ein Stück ihres Lebenstraums teilen – und die, die von einem möglichst perfekten Urlaub in der Grenzregion rund um Aachen träumen.