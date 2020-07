Lokalzeit unterwegs: Die Dankeschön-Tour

Lokalzeit. . 43:54 Min. . UT . Verfügbar bis 17.07.2021. WDR. Von Helge Rosenkranz.

Der WDR sagt "Dankeschön!". Mit fast 40 Auftritten in vier Wochen haben WDR-Musiker für Menschen in NRW gespielt, die sich in der Corona-Krise für andere einsetzen.

Musikerinnen und Musiker des WDR Funkhausorchesters, des WDR Sinfonieorchesters, des WDR Rundfunkchors und der WDR Big Band sind durchs Land gereist und spielten für Pfleger und Senioren, für Fahrer der "Tafeln", bei der Polizei und bei der Feuerwehr. In Aachen hatten Polizei und Feuerwehr einen Udo-Jürgens-Klassiker auf Einsätzen per Lautsprecher abgespielt und den Menschen Mut gemacht. Dafür gab es ein Dankeschön-Konzert in der Aachener Feuerwache. In Paderborn besuchte der WDR Rundfunkchor eine Lehrerin, die sich in der Krise besonders um ihre Schülerinnen und Schüler gekümmert hatte. Ihre Reaktion auf den Besuch: "Eine Sternstunde meines Lebens".