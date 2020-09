Lokalzeit Secret Star: Der Startschuss

Lokalzeit. Staffel 1, Folge 1. . 44:26 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. WDR. Von Nils Laschin.

Talente aus dem Westen mit besonderen Fähigkeiten, die sich selber nie getraut hätten, an die Öffentlichkeit zu gehen, bekommen eine Chance, ihr Talent zu zeigen.

Menschen jeden Alters, jeder Nationalität und Mentalität werden von Menschen aus dem Umfeld geheim nominiert in den Kategorien "Singen", "Tanzen", "Comedy" und "Akrobatik". Manchmal braucht es die Begeisterung der Umwelt, um eine Begabung ans Licht zu bringen. Let the Star shine!