Komplizierte Sache: Steuern - von Kindern erklärt

Lokalzeit | 26.05.2018 | 03:57 Min. | Verfügbar bis 26.05.2019 | WDR

So Kompliziert ist das doch überhaupt nicht - die Steuerklärung. Grundschüler und Gymnasiasten aus Bochum erklären was der Staat da so macht mit dem hart verdienten Geld.