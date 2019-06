Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe mal anders: Velo-Kitchen

Lokalzeit am Samstag. . 03:14 Min. . WDR. Von Olaf Tack.

Fahrräder reparieren und sich den Magen mit Köstlichkeiten voll schlagen. Das passiert einmal in der Woche in der Dortmunder Nordstadt. Velo-Kitchen heißt das ungewöhnliche Rad und Küchen-Projekt. In einem Hinterhof toben sich Fahrrad- und Kochbegeisterte in der Garage und am Herd aus. Frei nach dem Motto: Öl ist schließlich für alle da: Für die Kette und für den Kochtopf.