Der Trapper aus dem Münsterland

Lokalzeit. . 45:05 Min. . Verfügbar bis 08.12.2020. WDR. Von Karin Wejdling, Peter Wejdling.

Fritz Dieck aus Lienen im Münsterland lebt als Trapper in Kanada: Er lebt vom Fallenstellen. Sein Jagdgebiet umfasst 140.000 Hektar, es liegt weitab der Zivilisation in British Columbia. In absoluter Wildnis dort leben er und seine Frau Gabriela autark in einer Holzhütte ohne Strom und fließend Wasser. Im Winter, bei Temperaturen bis zu minus 40 Grad, ist Trapping-Season. Dieck stellt dann jeden Tag mit dem Motorschlitten und auf Schneeschuhen seine Fallen und sammelt erlegtes Wild ein.