Badewannenrennen auf Bettenkamper Meer

Lokalzeit am Samstag. WDR. Von Frank Zymny.

Es ist das Saisonhighlight im Bettenkamper Meer in Moers: das Badewannenrennen. Zwei-Personen-Teams in den wildesten und ausgefallensten Kostümen treffen in Badewannen aufeinander. Mit ihrem etwas anderen Paddelboot müssen sie rund 100 Meter zurücklegen.