7 Dinge: Wolfsbegegnungen in einer Aufzuchtstation

Lokalzeit am Samstag. . 03:19 Min. . Verfügbar bis 17.08.2020. WDR. Von Markus Krczal.

Wölfe sind wilde Tiere, die auch in einer Aufzuchtstation, wie in Sonsbeck am Niederrhein, nicht unbedingt zahm sind. Trotzdem gibt es Möglichkeiten Wölfe, die hier mit der Flasche aufgezogen wurden, einmal näher zu kommen. Kornelia Rosa-Minkus hat sich das gewünscht. Für sie und ihre Tochter ist das eins von sieben Dingen, die man im Sommer mal gemacht haben sollte.