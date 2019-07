7 Dinge, die man im Sommer machen sollte: Kluterthöhle

Lokalzeit. . 03:15 Min. . WDR. Von Olaf Tack.

Wer auf Erlebnistour in der Kluterthöhle in Ennepetal geht, kommt selten sauber und trocken wieder raus. Gerade in den Sommermonaten ist das Angebot sehr beliebt, denn in der Höhle ist es schön kühl und trotzdem kann man sich körperlich voll auspowern. Carolin und ihre Arbeitskollegen wollen das unbedingt ausprobieren.