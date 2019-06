Schoko-Museum wird zum Steam-Punk-Treff

Lokalzeit Südwestfalen. . 04:03 Min. . WDR. Von Heinrich Buttermann.

Dass ausgerechnet das Schokoladenmuseum in Lippstadt zum Treff für Steam-Punk werden würde, hätten die Betreiber wohl nicht gedacht. Doch das spzielle Ambiente dort gefällt den "Zeitreisenden" in ihren phantasievollen Kostümen. Deshalb zieht es sie auch am Internationalen Steam-Punk-Tag dorthin.