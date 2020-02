Jacques Tillys Karikaturen in Oberhausen

Lokalzeit Ruhr. . 03:15 Min. . Verfügbar bis 31.01.2021. WDR. Von Carmen Krafft-Dahlhoff.

"Bye-bye, Britain" heißt es, nebst Abschiedskuss, in einer Jacques-Tilly-Karikatur. Seine polarisierenden Figuren sind jährlich auf dem Rosenmontagszug in Düsseldorf zu sehen. Applaus regnet, aber auch Kritik. Jetzt hat die Galerie Ludwig dem Künstler eine Ausstellung gewidmet: Politik fürs Auge, von den Narren hinausgetragen in die weite Welt.