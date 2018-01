Feuer & Flamme nominiert für den Fernsehpreis

Lokalzeit Ruhr | 25.01.2018 | 03:14 Min. | Verfügbar bis 25.01.2019 | WDR

Die neunteilige WDR-Dokuserie „Feuer & Flamme“ zeigte den Alltag der Gelsenkirchener Berufsfeuerwehr hautnah. Hitzebeständige Bodykameras zeichnen die Helden in Aktion und lassen den Zuschauer Teil des Teams sein. Die Serie ist jetzt für den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Best Factual Entertainment" nominiert.