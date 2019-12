Großer Zulauf in der Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt

Lokalzeit OWL. . 02:44 Min. . Verfügbar bis 12.12.2020. WDR. Von Christof Voigt.

Die Beratungseinrichtung Back Up in Dortmund unterstützt Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt. Sie steht auch den Angehörigen der Ereignisse kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Immer mehr Menschen suchen hier Hilfe, in diesem Jahr ist ein deutlicher Anstieg der Gewaltopfer zu verzeichnen.