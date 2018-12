Aaltaxi steht still

Lokalzeit OWL | 14.11.2018 | 03:15 Min. | Verfügbar bis 14.11.2019 | WDR | Von Andrea Marten

Noch liegt es still in der Weser und wartet auf den Einsatz: das Aalfangboot von Berufsfischer Brauer kommt normalerweise im Herbst zum Einsatz. Doch das Wasser der Weser ist zu niedrig. Daher startet der Fischer ein neues Projekt: er will die durch die Wasserkraftwerke gefährdeten Aale, die zum Laichen die Weser hinunter schwimmen, einsammeln und per Frachtkiste ins offene Meer bringen.