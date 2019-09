Urlaub in der Oldtimer-Werkstatt in Lengerich

Lokalzeit Münsterland. . 03:15 Min. . Verfügbar bis 05.09.2020. WDR. Von Markus Wollnik.

Autoschrauber mögen es meist gar nicht, wenn die Kunden ihre Nase zu tief in deren Werkstätten stecken. Doch Dieter Rodermund aus Lengerich hat nichts dagegen. Ganz im Gegenteil: Der Spezialist bietet seinen Kunden sogar „Schrauber-Urlaube“ in der eigenen Werkstatt an. Und die sind richtig gefragt.