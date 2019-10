Preisgekröntes No-Waste-Menü

Von Andrea Walter.

Niels Uphoff studiert in Baden-Württemberg BWL/Foodmanagement und arbeitet im Restaurant "Grosser Kiepenkerl" in Münster. Jetzt hat er einen Hochschulwettbewerb mit einem Drei-Gänge-Menü zum Thema "No Waste" (ohne Abfall) gewonnen. Das Menü stellt er beim Zukunfts-Bankett der Deutschen Klimaallianz vor.