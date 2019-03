Portrait: Kristin Bartels

Lokalzeit Münsterland | 01.03.2019 | 03:17 Min. | Verfügbar bis 01.03.2020 | WDR | Von Andrea Walter

Was macht eigentlich eine Kuratorin? Kristin Bartels ist Kuratorin am LWL Museum für Kunst und Kultur und erzählt über ihre Arbeit, zuletzt für die Ausstellung "Bauhaus in Amerika". Es geht um Überblick in der Kunstszene, Ausstellungsorganisation und Vermittlung gegenüber dem Publikum.