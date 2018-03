#Klappstuhl - Till trifft Fritz Pleitgen (Teil 1)

Lokalzeit aus Köln | 20.03.2018 | 05:53 Min. | Verfügbar bis 20.03.2019 | WDR

Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen wird am 21. März 2018 80 Jahre alt. Er war Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin und Washington. Später baute er als Intendant die Regionalstudios auf oder schickte das 1LIVE-Nacht-Talk-Format "Domian" auf Sendung. Klappstuhl-Reporter Till Quitmann hat ihn in seinem Wohnzimmer getroffen - mit Musikern, Suppe und Wodka.