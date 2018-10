Gartenzeit: Obstbäume richtig pflanzen

Lokalzeit aus Köln | 16.10.2018 | 03:31 Min. | Verfügbar bis 16.10.2019 | WDR

Es gibt Bäume, an denen verschiedene Sorten einer Frucht wachsen - "Familienbäume" nennt man diese Obstbäume. Gemeinsam mit den Kindern der Garten-AG einer Grundschule in Düren will Fernsehgärtner Rüdiger Ramme verschiedene Obstgehölze fachgerecht in die Erde bringen. Dafür ist der Herbst genau die richtige Jahreszeit.