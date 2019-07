Massentaufe im Großenbaumer See in Duisburg

Lokalzeit aus Duisburg. . 03:16 Min. . WDR. Von Christian Zems.

Bei Temperaturen um die 30 Grad zieht es viele Menschen raus an den Badesee und in die Schwimmbäder. Im Freibad Großenbaum in Duisburg bot sich dort ein ganz anderes Bild: Mehrere hundert Menschen trafen sich dort schick gekleidet zu einem Tauffest.