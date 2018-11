Duisburger hat eigene Trabrenn-TV-Show in Schweden

Lokalzeit aus Duisburg | 12.11.2018 | 03:16 Min. | Verfügbar bis 12.11.2019 | WDR | Von Zübeyde Sürgit

Jörn Finger unterrichtet an einem Gymnasium in Düsseldorf. Seine große Leidenschaft ist das Trabrennen. Jedes Wochenende fliegt er nach Schweden, um sich dort Rennen anzuschauen. Ein TV-Sender ist auf ihn aufmerksam geworden und mittlerweile hat er in Schweden eine eigene TV-Show. Sie heißt "Jörn loves Swedish Horse Racing".