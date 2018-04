Assistenzsysteme statt Altenheim

Lokalzeit aus Duisburg | 13.04.2018 | 06:09 Min. | Verfügbar bis 13.04.2019 | WDR

Im Alter stellt sich oft die Frage: klappt es noch mit dem alleine Wohnen? Wenn es nicht mehr geht, müssen viele ältere Menschen in ein Altenheim. Am Fraunhofer Institut in Duisburg wird an Hightech geforscht, die das in Zukunft verzögern soll.