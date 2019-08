Streifzug durch der Nacht

Lokalzeit aus Düsseldorf. . 03:39 Min. . Verfügbar bis 06.08.2020. WDR. Von Ina Reuter.

Wenn es in der Nacht zu heiß zum Schlafen ist, treibt es so manchen raus aus der Wohnung. Viele suchen am Rheinufer nach Abkühlung. Doch was machen die Menschen nachts am dunklen Rheinufer? Der Streifzug durch das nächtliche Düsseldorf zeigt eine Stadt mit viel Licht – aber auch Schatten.