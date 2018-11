Düsseldorfer sind Meister des Puppenspiels

Lokalzeit aus Düsseldorf | 02.11.2018 | 03:59 Min. | Verfügbar bis 02.11.2019 | WDR

Puppentheater ist nicht nur was für Kinder - es gibt eine kleine Szene von Puppenspielern, die vor allem für Erwachsene auf die Bühne gehen. "Half past selber schuld", ein Künstler-Duo aus Düsseldorf, hat sich in dieser Szene in den vergangenen 20 Jahren einen Namen gemacht. Warum sich Frank und Ilanit so nennen, verraten sie nicht. Aber was sie machen, ist ebenso außergewöhnlich wie ihr Name.